經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）

〔體育中心/綜合報導〕經典賽正式落幕,大聯盟官網撰文回顧兩個多禮拜的賽事,各別選出最令人難忘的半局,其中台灣與南韓的2局上半,被認可為整個賽事最經典半局之一。

台灣與南韓的2上,陳冠宇被梁義智、崔炯宇連續敲安,陳冠宇傷退由郭俊麟接手,不慎暴投、四壞球被攻占滿壘,隨後遭徐建昌、李容圭等人敲安,又投出觸身形,僅解決1人就被換下場,再由潘威倫接替,先對李大浩投觸身球,又被孫兒葉擊出內野安打,南韓單局靠5安3保送1次高飛犧牲打狂轟5分。

這個半局被官網選為本屆最難忘的2局上半,雖然南韓一度6:0領先,台灣在比賽後段展現韌性,將大比分落後追回逼至延長賽,可惜最終仍以8:11吞3連敗,下屆要從資格賽打起。

MLB評選最經典半局:

1上:荷蘭對波多黎各

荷蘭在準決賽前3名打者上壘,但兩名跑者被莫里納牽制出局,僅靠巴倫汀全壘打轟2分。(波多黎各4:3贏球)

1下:美國對波多黎各

波多黎各複賽對美國,開局前6名打者通通敲出安打,單局攻下4分。(波多黎各6:5贏球)

2上:南韓對台灣

2下:加拿大對多明尼加

多明尼加靠卡斯提歐(Welington Castillo)全壘打帶領,還有波蘭柯、巴提斯塔的適時安打狂攻4分,打破僵局。(多明尼加9:2贏球)

3上:美國隊波多黎各

美國冠軍戰由金斯勒轟出2分砲先馳得點,這些分數足以讓美國奪下最後冠軍。

3下:日本對荷蘭

荷蘭複賽在1:5落後的3局下,西蒙斯適時安打、柏格茲高飛犧牲打、巴倫汀兩分砲回擊4分追平比數。(日本8:6贏球)

4上:美國對多明尼加

美國複賽對多明尼加,史坦頓在落後情況轟出超遠的2分砲,幫助美國追平比數。(美國6:3贏球)

4下:多明尼加對波多黎各

波多黎各羅沙里歐擊出場地規則二壘打,幫助球隊超前比分。(波多黎各3:1贏球)

5上:委內瑞拉對義大利

落後5分的委內瑞拉,培瑞茲、艾斯科巴、奧圖維等人敲安,普拉多再擊出適時二壘打,助隊單局攻3分打破僵局。(委內瑞拉11:10贏球)

5下:澳洲對古巴

戴斯潘(Alfredo Despaigne)轟出滿貫全壘打。(古巴4:3贏球)

6上:委內瑞拉對多明尼加

三壘手馬查多演出超猛美技,一壘手桑塔納也接得漂亮,刺殺卡布雷拉。(多明尼加3:0贏球)

6下:以色列對日本

0:0僵局中,筒香嘉智轟出全壘打打破鴨蛋,日本單局狂轟5分。(日本8:3贏球)

7上:波多黎各對委內瑞拉

波多黎各在5:2領先情況下,單局再灌進5分。(波多黎各13:2贏球)

7下:美國對多明尼加

瓊斯演出超級美技,沒收馬查多的全壘打,馬查多也脫帽致敬。(美國6:3贏球)

8上:多明尼加對波多黎各

莫里納抓到克魯茲的盜壘,巴耶茲的no-look tag(不看人觸殺)爆紅。(波多黎各3:1贏球)

8下:委內瑞拉對美國

1:2落後情況下,美國靠瓊斯全壘打追平,哈斯莫又轟出2分砲。(美國4:2贏球)

9上:委內瑞拉對義大利

委內瑞拉1:2落後,卡布雷拉轟出全壘打追平比分,隨後艾斯科巴演出經典的強迫取分。(委內瑞拉4:3贏球)

9下:墨西哥對義大利

義大利在5:9落後,單局狂攻5分演出大逆轉,John Andreoli的再見安打是大功臣。

10上:以色列對南韓

以色列Scott Burcham擊出超前的內野安打,助隊以2:1在開幕戰贏球。

10下:哥倫比亞對美國

美國瓊斯擊出再見安打。(美國3:2贏球)

11上:多明尼加對哥倫比亞

多明尼加3:3平手之際大發狂,單局狂灌7分。(多明尼加10:3贏球)

11下:荷蘭對波多黎各

波多黎各Eddie Rosario擊出再見高飛犧牲打,晉級經典賽決賽。(波多黎各4:3贏球)