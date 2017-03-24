經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕經典賽正式落幕，大聯盟官網撰文回顧兩個多禮拜的賽事，各別選出最令人難忘的半局，其中台灣與南韓的2局上半，被認可為整個賽事最經典半局之一。

台灣與南韓的2上，陳冠宇被梁義智、崔炯宇連續敲安，陳冠宇傷退由郭俊麟接手，不慎暴投、四壞球被攻占滿壘，隨後遭徐建昌、李容圭等人敲安，又投出觸身形，僅解決1人就被換下場，再由潘威倫接替，先對李大浩投觸身球，又被孫兒葉擊出內野安打，南韓單局靠5安3保送1次高飛犧牲打狂轟5分。

這個半局被官網選為本屆最難忘的2局上半，雖然南韓一度6：0領先，台灣在比賽後段展現韌性，將大比分落後追回逼至延長賽，可惜最終仍以8：11吞3連敗，下屆要從資格賽打起。

MLB評選最經典半局：

1上：荷蘭對波多黎各

荷蘭在準決賽前3名打者上壘，但兩名跑者被莫里納牽制出局，僅靠巴倫汀全壘打轟2分。（波多黎各4：3贏球）

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1下：美國對波多黎各

波多黎各複賽對美國，開局前6名打者通通敲出安打，單局攻下4分。（波多黎各6：5贏球）

2上：南韓對台灣

2下：加拿大對多明尼加

多明尼加靠卡斯提歐（Welington Castillo）全壘打帶領，還有波蘭柯、巴提斯塔的適時安打狂攻4分，打破僵局。（多明尼加9：2贏球）

3上：美國隊波多黎各

美國冠軍戰由金斯勒轟出2分砲先馳得點，這些分數足以讓美國奪下最後冠軍。

3下：日本對荷蘭

荷蘭複賽在1：5落後的3局下，西蒙斯適時安打、柏格茲高飛犧牲打、巴倫汀兩分砲回擊4分追平比數。（日本8：6贏球）

4上：美國對多明尼加

美國複賽對多明尼加，史坦頓在落後情況轟出超遠的2分砲，幫助美國追平比數。（美國6：3贏球）

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4下：多明尼加對波多黎各

波多黎各羅沙里歐擊出場地規則二壘打，幫助球隊超前比分。（波多黎各3：1贏球）

5上：委內瑞拉對義大利

落後5分的委內瑞拉，培瑞茲、艾斯科巴、奧圖維等人敲安，普拉多再擊出適時二壘打，助隊單局攻3分打破僵局。（委內瑞拉11：10贏球）

5下：澳洲對古巴

戴斯潘（Alfredo Despaigne）轟出滿貫全壘打。（古巴4：3贏球）

6上：委內瑞拉對多明尼加

三壘手馬查多演出超猛美技，一壘手桑塔納也接得漂亮，刺殺卡布雷拉。（多明尼加3：0贏球）

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6下：以色列對日本

0：0僵局中，筒香嘉智轟出全壘打打破鴨蛋，日本單局狂轟5分。（日本8：3贏球）

7上：波多黎各對委內瑞拉

波多黎各在5：2領先情況下，單局再灌進5分。（波多黎各13：2贏球）

7下：美國對多明尼加

瓊斯演出超級美技，沒收馬查多的全壘打，馬查多也脫帽致敬。（美國6：3贏球）

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8上：多明尼加對波多黎各

莫里納抓到克魯茲的盜壘，巴耶茲的no-look tag（不看人觸殺）爆紅。（波多黎各3：1贏球）

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8下：委內瑞拉對美國

1：2落後情況下，美國靠瓊斯全壘打追平，哈斯莫又轟出2分砲。（美國4:2贏球）

9上：委內瑞拉對義大利

委內瑞拉1：2落後，卡布雷拉轟出全壘打追平比分，隨後艾斯科巴演出經典的強迫取分。（委內瑞拉4：3贏球）

9下：墨西哥對義大利

義大利在5：9落後，單局狂攻5分演出大逆轉，John Andreoli的再見安打是大功臣。

10上：以色列對南韓

以色列Scott Burcham擊出超前的內野安打，助隊以2：1在開幕戰贏球。

10下：哥倫比亞對美國

美國瓊斯擊出再見安打。（美國3：2贏球）

11上：多明尼加對哥倫比亞

多明尼加3：3平手之際大發狂，單局狂灌7分。（多明尼加10：3贏球）

11下：荷蘭對波多黎各

波多黎各Eddie Rosario擊出再見高飛犧牲打，晉級經典賽決賽。（波多黎各4：3贏球）