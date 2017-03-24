NBA》今夏將離開紐約？羅斯：我想要贏球

羅斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今夏將成為自由球員，他日前表態有意續留，但今天受訪時表示，他將會進入自由市場試水溫，「我只想要贏球，我想開心地打球。」這也意味著他有可能離開尼克，另覓他處。

「錢不是問題，」羅斯表示，賺得錢已經很足夠了，不管未來要去哪裡，自己只想贏球，開心地打球。他也說自己很樂意去其他球隊測試，雖然能留在紐約也不錯，一切都還要與經紀公司和家人再做討論。

羅斯本季場均繳出17.8分、3.8籃板、4.4助攻，帳面上成績單相當不錯，但球隊戰績卻不如預期，而且他也曾抱怨三角戰術難以理解，今夏加盟他隊的可能性很高。