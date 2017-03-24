NBA》輪休爭議多 灰熊主帥：聯盟必須找到平衡點

費茲戴爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊總教練費茲戴爾（David Fizdale）在今天賽前談到輪休問題，他回憶起2012年馬刺因為輪休遭聯盟罰款的往事，並表示理解各隊是想要保護球員。

費茲戴爾曾在2012年擔任熱火首席助教，他記得馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）決定在作客邁阿密的全國直播比賽輪休鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）、帕克（Tony Parker）、格林（Danny Green），被當時NBA總裁史騰（David Stern）以傷害聯盟、媒體及球迷利益為由，罰款25萬美元（約新台幣802萬元）。

但他也提到：「我記得他們差一點就擊敗我們，當時波總的做法很有自己的風格。我們也不認為這有多嚴重，這是他的策略之一。」

談到輪休，費茲戴爾說：「如果球員健康、體能狀況沒問題，就該上場比賽。但我也理解某些球隊的想法。我們付給球員那麼多薪水，球隊當然要保護自己投資的球員。但聯盟必須設法滿足球迷，球迷用辛苦賺來的錢買票看這些球員打球。問題是，如何同時滿足所有人的需求，找到平衡點？」