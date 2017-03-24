世界盃資格賽》保利尼歐帽子戲法 巴西穩坐榜首 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃資格賽南美區第13輪，巴西靠著保利尼歐（Paulinho）的帽子戲法，在客場以4：1逆轉烏拉圭，贏得資格賽7連勝，以積分30分穩居榜首，有望率先晉級明年世界盃。

開賽後9分鐘，烏拉圭就先下一城，卡瓦尼（Edinson Cavani）在前場斷球後在禁區裡被巴西守門員艾里森（Alisson Becker）撲倒，獲判12碼罰球，最後將球踢進。這是卡瓦尼在資格賽9場主場攻進的第8球。巴西在第19分鐘還擊，內馬爾（Neymar Jr.）左路助攻保利尼歐射門得手，比數很快變成1：1。

下半時開始僅7分鐘，巴西中場庫提尼歐（Philipe Coutinho）右路傳球，菲爾米諾（Roberto Firmino）起腳射門被擋，保利尼歐在門前補射得分，比數形成2：1。

巴西在第74分鐘再度進球，後衛米蘭達（Miranda）長傳到前場，內馬爾左路擺脫科亞提斯（Sebastian Coates），切入禁區吊射破門，比數來到3：1。補時第2分鐘，巴西開出角球，阿爾維斯（Dani Alves）禁區右側吊傳，保利尼歐在門前用胸口把球頂進大門。

終場巴西以3球之差獲勝，資格賽戰績9勝3和1敗，繼續穩坐第1名位置。

保利尼歐上演帽子戲法。（路透社）

內馬爾（左2）也有1進球、1助攻表現。（法新社）

卡瓦尼（左1）幫助烏拉圭先馳得點。（法新社）