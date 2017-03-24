世界盃資格賽》梅西12碼罰球建功 阿根廷重返前3名 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃南美區資格賽第13輪，阿根廷在主場迎戰智利，靠著迪馬利亞（Angel Di Maria）禁區內被犯規，梅西（Lionel Messi）罰進12碼球，以1：0獲勝。賽後，阿根廷戰績超越厄瓜多與智利，升上第3名。

第7分鐘，智利發動攻勢，阿蘭吉斯（Charles Aránguiz）頭球傳到門前，富恩薩利達（José Fuenzalida）射門被擋住後再補射破門，被吹越位不算。第16分鐘，阿根廷先下一城，中場馬斯切拉諾（Javier Mascherano）傳球，迪馬利亞在禁區內被富恩薩利達從背後踢倒，梅西穩穩把12碼球罰進，比數變成1：0。

1球落後的智利，在下半場多次射門都被阿根廷守門員羅梅羅（Sergio Romero）撲掉，第74分鐘，智利前鋒桑切斯在對方2人包夾下摔倒，位置相當接近禁區，但裁判決定判禁區外自由球，最後桑切斯直接射門偏出界。終場阿根廷以1球擊敗智利，擺脫前5輪僅有1勝的危機。

梅西踢進12碼罰球。（路透社）