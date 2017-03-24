中職》傷勢無礙 潘武雄開季仍扛獅四棒
2017/03/24 10:15
潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕明天就是中職開幕戰，統一獅也在昨晚敲定開季26人名單，原本傳出「武神」潘武雄可能因小傷缺陣，但「蔗總」黃甘霖明確表示，潘武雄的傷勢已無礙，開季仍扛第4棒。
36歲的潘武雄今年簽下3年1880萬合約，不但平均月薪50萬的薪情好，也是蔗總心中屬意的4棒人選。但潘武雄一度恐因小腿發炎趕不上開季，但在蔗總確認ok過後，已決定將他排進開幕戰先發打序，仍擔任第4棒。
潘武雄之前參加台日對抗賽時出現小腿緊繃，返台後做重訓又造成輕微發炎，但他前天出席活動時已表明傷勢已好，現在則確定開季仍在一軍，希望幫助獅隊重返榮耀。
除了潘武雄扛4棒，蔗總決定將林志祥排在3棒，新生代巨砲鄭鎧文則在5棒，成為後天獅隊開季首戰的中心打線。中職明由富邦悍將迎戰中信兄弟，揭開28年序幕，獅隊則在後天於洲際球場對抗兄弟。
至於原本也因傷勢可能趕不上開季的新秀陳傑憲，則同樣確定傷勢無礙，後天首戰將擔任獅隊先發1棒游擊手。蔗總希望陳傑憲專心守游擊，也認為他是今年的關鍵因子，「如果游擊穩定下來，我相信球隊會很好。」
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