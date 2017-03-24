只做表面工夫？球員嘆新莊球場「沒有變好，反而更差」

新莊棒球場。（資料照，記者李雅雯攝）

〔即時新聞／綜合報導〕為因應即將到來的2017台北世大運，新莊運動園區內的棒球場、運動中心、田徑場已進行全面修整、改建。但有球員表示，棒球場整修過後不但沒有變好，反而還變得更差，認為「整修只修了看得到的地方」。

中華職棒開幕戰，富邦悍將隊已在新莊棒球場練球。（資料照，記者王藝菘攝）

台北市長柯文哲與新北市長朱立倫，昨日於新莊運動園區舉辦雙北論壇，並共同視察世大運場地狀況。其中，新莊棒球場包括觀眾座椅、安全護網、防撞護墊等有更新，內野紅土與外野草皮也有翻修，令不少網友看到後紛紛叫好。

但根據《ETtoday》報導，即將在明日於新莊棒球場進行開幕戰的富邦悍將球員，練習後坦言「沒有變好，反而更差。」有球員指出，內野紅土一踩就陷下去，似乎只是將紅土鋪上卻沒有壓實，外野草皮也未完全種好，認為「只修了看得到的地方，比賽場地還是很糟。」此外，不少球員也點出夜間照明太強，覺得官方「只想到把燈裝上去」。雖然場地狀況不如預期，但球員仍表示「比賽還是得打」。