NBA》「我們要全力以赴」卡森斯目標季後賽

卡森斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘目前戰績30勝41敗，距離排西部第8名的金塊還有4場勝差。對於生涯從來沒打過季後賽的卡森斯（DeMarcus Cousins）來說，剩下的11場比賽至關重要，每場都輸不得。

從明天（25日）對火箭開始，鵜鶘將迎來客場3連戰，火箭之後有一組連2天的賽程，分別是27日對金塊、28日對爵士。「我們距離季後賽沒有很遠，」卡森斯說，「現在開始要打出本季最好的表現。我們要全力以赴，每場比賽都重要，沒有休息的時間。」

鵜鶘得在接下來與金塊交手的3場比賽全勝（後面2場分別是4月5日與8日），才有機會縮小差距，由於開季時已敗給金塊1場，拿下3場才能確保戰績相同時能佔優勢。

2015年爭取西部季後賽名額時，最後11場比賽鵜鶘拿下8勝3敗，壓過雷霆的4勝7敗，搶下第8種子。今年不只是追趕金塊，鵜鶘在30日對小牛、4月13日對拓荒者都得全力搶勝。