MLB》曾說經典賽像垃圾 費城人投手大改觀
2017/03/24 11:13
奈謝克。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕身為棒球世界強權的美國，今年終於不負眾望奪下經典賽首冠，由於本屆比賽張力十足，全球再度掀起一股棒球熱潮，這也改變了許多球員對於為國出征的想法。
代表美國隊出征的費城人牛棚投手奈謝克（Pat Neshek）受訪時表示，年輕時總覺得經典賽很可笑，並用「垃圾」來形容它，不過這幾年他也慢慢改觀，認為這個比賽是認真的，並參加本屆經典賽，「今年引發全球熱議，大家都把焦點全放在這，這也會吸引大聯盟球員參加下一屆的意願。」
大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）表示，能身披國家隊戰袍，為自己胸前的隊名而戰，是何其榮耀的事情，許多大聯盟球員看到這一幕，都感到相當熱血和興奮，「有蠻多球員在預賽時就打電話給我，問說自己還有沒有機會可以參加。」
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