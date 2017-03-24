經典賽》荷蘭不當使用重要戰將 美媒：洋基不爽
2017/03/24 11:23
葛瑞戈爾斯經典賽多半擔任游擊，但在赴美熱身賽擔任二壘手時，一次守備造成肩膀不適。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽效力荷蘭的洋基大將葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），準決賽前因右肩受傷臨時退賽，不僅確定缺席開幕戰，可能5月才會回歸。美媒透露，洋基似乎對此感到不開心，懷疑是否因為移防二壘才導致傷害。
過去兩季擔任洋基全職游擊手的葛瑞戈爾斯，本屆經典賽與西蒙斯、史構普等人當隊友，幾乎都擔任指定打擊，僅在第3戰鎮守游擊。然而，荷蘭赴美與響尾蛇的熱身賽中，葛瑞戈爾斯從游擊移防至二壘，並在策動某次雙殺時感到肩膀不適，隨即傳出因傷退賽消息。
據「fanragsports」記者Jon Heyman報導，洋基總管凱許曼拒絕評論是否對荷蘭使用葛瑞戈爾斯的方式不開心；總教練吉拉迪（Joe Girardi）僅說，變動守備位置不如想像中容易，但也拒答是否為此不開心。
葛瑞戈爾斯確定缺席開幕戰，有可能接替的人選包括Tyler Wade、Ronald Torreyes、Ruben Tejada、Pete Kozma。
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