NBA》艾德瑞吉生涯15000分達陣 馬刺克灰熊

艾德瑞吉生涯15000分達陣。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰灰熊，全隊穿上迷彩球衣，艾德瑞吉今攻下全隊最高23分，以馬刺人身分締造生涯15000分成就，球隊終場以97：90贏球。

艾德瑞吉此役貢獻23分、8籃板，雷納德則有19分、7籃板，馬刺近期有四場主場戰役，目前落後給龍頭勇士兩場勝差，下週四將再度與勇士正面交鋒。

於聯盟打滾11年的艾德瑞吉，這是他在馬刺的第二個球季，過去前九季都效力拓荒者，他今天末節剩2分10秒時，在M.加索面前跳投得分，生涯一萬五千分達陣。