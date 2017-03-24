NBA》艾德瑞吉生涯15000分達陣 馬刺克灰熊
2017/03/24 11:47
艾德瑞吉生涯15000分達陣。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰灰熊，全隊穿上迷彩球衣，艾德瑞吉今攻下全隊最高23分，以馬刺人身分締造生涯15000分成就，球隊終場以97：90贏球。
艾德瑞吉此役貢獻23分、8籃板，雷納德則有19分、7籃板，馬刺近期有四場主場戰役，目前落後給龍頭勇士兩場勝差，下週四將再度與勇士正面交鋒。
於聯盟打滾11年的艾德瑞吉，這是他在馬刺的第二個球季，過去前九季都效力拓荒者，他今天末節剩2分10秒時，在M.加索面前跳投得分，生涯一萬五千分達陣。
相關新聞
- NBA》籃網相隔近1年重拾連勝滋味 教練：豪給球隊信心
- NBA》輪休爭議多 灰熊主帥：聯盟必須找到平衡點
- NBA Live》林書豪傷癒歸隊繳13分 籃網首度2連勝（影音）
- NBA》今夏將離開紐約？羅斯：我想要贏球
- NBA》輪休引爭議 庫班：全國直播別這麼做
推薦新聞
-
LPGA》起亞菁英賽第1回合 龔怡萍並列182017/03/24 12:35
-
經典賽》荷蘭不當使用重要戰將 美媒：洋基不爽2017/03/24 11:23
-
世界盃資格賽》梅西12碼罰球建功 阿根廷重返前3名 （影音）2017/03/24 11:13
-
NBA》籃網相隔近1年重拾連勝滋味 教練：豪給球隊信心2017/03/24 10:37
-
世界盃資格賽》保利尼歐帽子戲法 巴西穩坐榜首 （影音）2017/03/24 10:35