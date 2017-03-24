MLB》克蕭K功了得 熱身賽6局飆11K（影音）

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〔記者張浩群／綜合報導〕「我準備好了！」道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今天先發對戰遊騎兵，主投6局飆11K無失分，僅被敲出2支安打，率領道奇終場以10：2贏球，用強勢表現來迎接新賽季的到來。

克蕭今年在春訓熱身賽依舊大展K功，前5場合計14局飆出16K，但3月18日先發出戰水手遭遇亂流，5局雖然飆出8K，但卻被敲出6支安打失4分，其中3支為全壘打，另外控球小小失準，出現2次四壞球保送。而今天狀況回穩，先發6局無失分，投了92球有62球為好球，只被敲出2支安打，另有11次三振和1次保送，最快球速為94英哩，值得一提的是，他一上來就連續三振4名打者，而退場時又連續飆出5K。

克蕭本季春訓熱身賽出賽6場，戰績2勝1敗，防禦率2.14。克蕭也將是道奇開幕戰的先發投手，連續7年也追平隊史紀錄。