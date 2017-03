MLB》克蕭K功了得 熱身賽6局飆11K（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕「我準備好了!」道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今天先發對戰遊騎兵,主投6局飆11K無失分,僅被敲出2支安打,率領道奇終場以10:2贏球,用強勢表現來迎接新賽季的到來。

克蕭今年在春訓熱身賽依舊大展K功,前5場合計14局飆出16K,但3月18日先發出戰水手遭遇亂流,5局雖然飆出8K,但卻被敲出6支安打失4分,其中3支為全壘打,另外控球小小失準,出現2次四壞球保送。而今天狀況回穩,先發6局無失分,投了92球有62球為好球,只被敲出2支安打,另有11次三振和1次保送,最快球速為94英哩,值得一提的是,他一上來就連續三振4名打者,而退場時又連續飆出5K。

克蕭本季春訓熱身賽出賽6場,戰績2勝1敗,防禦率2.14。克蕭也將是道奇開幕戰的先發投手,連續7年也追平隊史紀錄。