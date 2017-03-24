MLB》敲安也要嗆主審 散步離場霸氣外漏（影音）

〔體育中心／綜合報導〕史上最狂的嗆主審方式？大都會內野手卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）示範給你看！

卡布雷拉今在4局不滿主審不給暫停，即便擊出安打，不忘回頭嗆一下主審，跑到一壘才發現自己被驅逐出場。「他跟我說你太晚喊（暫停）了，哪裡晚啊？我回他說，拜託，不能商量一下嗎？他就生氣了。」

被趕出場的卡布雷拉怨氣未消，被更換代跑後，回休息室拿自己的手套，於比賽進行中走進球場，並在歡呼聲與笑聲中散步至右外野，因為大都會的更衣室在那邊，「沒法度啊，我總得穿越球場（離場）吧。」卡布雷拉說。

卡布雷拉從三壘散布到右外野。（取自CUT4）

卡布雷拉霸氣散步離場。（法新社）