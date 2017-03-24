NBA》騎士本季無緣奪冠？ 關鍵數據竟聯盟倒數
2017/03/24 12:59
〔體育中心／綜合報導〕騎士昨天以113：126在丹佛敗給金塊，金塊上半場就得到73分，這讓騎士的防守在賽後被放大檢視。
騎士的防守效率在3月份滑落到第29名，根據美媒《ESPN》統計，過去20年總冠軍隊的防守效率最低的是第19名，2000-01年的湖人。上季例行賽，騎士的防守效率排在聯盟第10名。
進入3月，騎士讓對手平均只發生9.5次失誤，表現為聯盟最差，本季平均讓對手砍進10.3記三分球，排在聯盟第26名，禁區內平均被得到47.3分，也是聯盟第26名。
總教練泰倫魯（Tyronn Lue）在昨天賽後表示：「金塊各方面都勝過我們，我跟球員們都要更積極才行。對手打得很有對抗性，要守住他們不容易。」
目前騎士在東部只領先塞爾提克1場勝差，洛夫（Kevin Love）表示：「戰績排名值得關心，但我們現在得把焦點放在自己身上。」
金塊進攻讓騎士防不勝防。（資料照，USA Today）
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