LPGA》起亞菁英賽第1回合 龔怡萍並列18

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽今天在南加州打完起亞菁英賽第1回合，台灣女將龔怡萍繳出70桿暫時並列並列18名。

今天18洞打完，南韓田仁智、美國資深好手克兒和馬汀，同以66桿並列領先。金孝周、茉莉雅等6人則以68桿並列第4。

龔怡萍今天從第10洞出發，開賽就打下博蒂，但這是她在後9洞唯一進帳。轉回前9洞她又賺進2隻小鳥，一度低標準桿3桿，但第6洞短吞下柏忌，最後以70桿完賽。

同場出賽的錢珮芸這回合1個博蒂、2個柏忌，73桿打完，並列65名。徐薇淩因為第18洞的雙柏忌壞事，她以74桿作收，並列81名。曾雅妮打出75桿，她在第13洞到第15洞連著吞下柏忌、雙柏忌和柏忌，3洞連損4桿，成績由紅翻黑。程思嘉花了83桿。