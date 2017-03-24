NBA》葛瑞芬被撂倒在地 巴瑞亞遭驅逐出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小牛控衛巴瑞亞（J.J. Barea）在稍早的比賽裡因為蓄意推倒快艇前鋒葛瑞芬（Blake Griffin），被吹2級惡意犯規，並驅逐出場。

第3節最後5分半鐘，葛瑞芬與隊友小喬丹（DeAndre Jordan）為了幫保羅（Chris Paul）掩護，先後朝巴瑞亞各推擠了一下。差點失去平衡的巴瑞亞立刻回擊，直接把比自己高10吋（25公分）的葛瑞芬推倒在地。

裁判史普納（Bill Spooner）賽後也特別說明：「以我們的判斷，那樣的身體接觸是不必要且過分的，他朝著肩膀與喉嚨以上的部位推，這樣就是2級惡意犯規。至於葛瑞芬是否假摔，跟我們判斷巴瑞亞的動作，並確定是2級無關。」

小牛總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示：「看到葛瑞芬被推倒後露出『貓吃掉金絲雀』一樣的笑容，你就知道怎麼回事了。」

巴瑞亞（左2）把葛瑞芬（左1）推倒在地後，被吹2級惡意犯規、驅逐出場。（美聯社）