NBA》傳奇球星要來了！「駭客」馬里昂後天抵達台灣
2017/03/24 13:57
〔體育中心／綜合報導〕NBA與國泰金控合作舉辦的國泰NBA 三對三籃球賽系列活動，準備連7年席捲台灣（3月27日-7月2日），並首次在台舉辦NBA教練訓練營，退役球星馬里昂（Shawn Marion）也在週日（26日）晚間造訪台灣。
第七屆國泰 NBA Youth Madness大專籃球三對三將再次席捲台灣並首次在台舉辦NBA 教練訓練營，為台灣的基層教練講解培訓青少年選手的要領。而NBA退役球星馬里昂（Shawn Marion）也將於3/27偕同國泰金控協理姚旭杰及NBA台灣區副總裁兼總經理高培明（Bimal Kapoor） 一同出席今年的NBA Youth Madness 開幕典禮。
馬里昂畢業於拉斯維加斯的內華達大學，身高201公分，並四度入選NBA全明星賽，他過去以全方位身手見長，防守與快攻灌籃更是拿手好戲，勁爆體能素質也讓他獲得「駭客」的綽號。1999年在NBA選秀中以首輪、第9順位被鳳凰城太陽隊選中，更在2011年幫助達拉斯小牛隊贏得NBA總冠軍。
馬里昂在台灣期間將會參觀幾所大學，希望可以藉此鼓勵學生族群參與2017國泰NBA Youth Madness這類的籃球賽事，透過籃球創造出更健康、正面的生活。3月30日他也將與廣東東菀籃球學院及NBA培訓中心的技術總監布魯斯．帕瑪 （Bruce Palmer）在台北南港運動中心一同進行一場NBA教練訓練營，為來自全台各所學校共40多位的基層教練、體育老師講解籃球訓練的技巧及如何培訓年輕選手發展。
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