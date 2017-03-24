Dell比洞錦標賽》麥克羅伊次日獲勝卻無緣晉級 前4種子只剩球王

麥克羅伊。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕WGC系列的Dell比洞錦標賽今天進行第2天預賽，第2種子北愛爾的麥克羅伊因為對手退賽，不戰而勝，但卻無法晉級16強。

麥克羅伊今天在預賽第2戰，原本要對上美國伍德蘭，但伍德蘭已決定退出比賽，小麥不戰而勝，分組戰績1勝1敗。但是同組的第62種子丹麥凱德森今天擊敗阿根廷的葛利羅，連拿兩勝，在伍德蘭退賽之後，明天凱德森也會不戰而勝，已經提前確定拿到3勝，搶下16強門票。麥克羅伊明天與葛利羅之戰已無關晉級，最多只是幾千美元獎金差別。

第3組在澳洲戴伊昨天退賽之後，同樣是排序第56的美國選手培瑞茲出頭天，培瑞茲今天以剩1洞贏2洞擊敗澳洲雷許曼，兩勝到手，明天他將和英格蘭的韋斯伍德過招，如果韋斯伍德獲勝，兩人都是2勝1敗，加上不戰而勝雷許曼，3人戰績相同，將加打賽決定誰能晉級。

第4種子日本的松山英樹今天敗在英格蘭的費雪手下，至今一勝難求。費雪和南非烏斯蘇伊森在這組同以1勝1和領先。

前4種子只有球王D.強森順利取勝，今天他以剩2贏3擊敗德國凱末爾，第2勝到手，但他還未確定晉級，明天與渥克之戰是關鍵。

第5種子美國的史畢斯今天以剩兩洞贏4洞擊退日本池田勇太，在第6組以1勝1和暫居領先。

球王D.強森。（法新社）