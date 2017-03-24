NBA》宛如跑籃教科書 馬刺無運球快攻得分（影音）
2017/03/24 16:15
〔體育中心／綜合報導〕如何快攻無運球上籃，馬刺這個PLAY宛如「跑籃教科書」，讓球迷驚艷！
馬刺今在主場迎戰灰熊，比賽中，雷納德（Kawhi Leonard）抄到球後，迅速傳給隊友，經過5次傳球後，米爾斯（Patty Mills）接獲T.帕克（Tony Parker）傳球上籃得分，還造成對手犯規，整個過程完全沒有運球，只靠跑動加上傳球，讓許多網友稱讚太酷了。
馬刺終場以97：90擊敗灰熊，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）23分，雷納德19分，米爾斯15分，T.帕克13分，馬刺近期處於三連勝狀態。
雷納德。（美聯社）
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