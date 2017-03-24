NBA》林書豪歸隊後！籃網單月戰績竟贏騎士

林書豪歸隊後，籃網的進攻火力增加不少。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕林書豪今天傷癒歸隊，重返先發拿下13分、5助攻，幫助籃網擊敗太陽拿下本季首次連勝，自從林書豪歸隊以來，籃網表現脫胎換骨，3月至今已取得6勝7敗，有機會挑戰單月勝率突破5成。

籃網至今共拿下15勝，其中林書豪出賽的場次就貢獻球隊一半的勝利，而籃網這波「三月瘋」，截至今天為止的單月戰績甚至超越多支強權，如騎士的5勝7敗、灰熊的4勝7敗、老鷹的4勝8敗。

此外，自從三月以來，籃網的進攻火力更是旺盛，場均得分從2月份的聯盟倒數第6，躍升到聯盟前6名，而林書豪的歸隊就是籃網蛻變的關鍵之一。

今天賽後林書豪表示，只能在場邊幫隊友加油的感覺相當不好受，現在他回到場上，球隊將繼續一步步朝正確方向前進，「我們感激這一切。」他說。

很難想像詹姆斯率領的騎士在三月份的戰績竟然比籃網還差。（法新社）