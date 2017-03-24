中職》李宗賢首次打開幕戰 目標打滿整季

富邦悍將先發三壘手李宗賢。（記者羅志朋攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職28年球季明天展開，富邦悍將李宗賢首次打開幕戰，預計先發守三壘打第9棒，他表示，因為去年打過總冠軍賽，因此不會感到緊張，今年的目標是打滿整季。

李宗賢在春訓中不慎弄傷中指，幸好傷勢已經恢復得差不多，不會影響明天首次參加開幕戰，「之前手指還會痛，現在雖然還有點腫，但練打已經沒感覺了。」他說。

李宗賢認為，去年隨隊打過總冠軍賽，知道如何去面對大場面，希望開幕戰是個好的開始，今年的目標是打滿整季，幫接手球隊的富邦拿到總冠軍。

李宗賢對開季唯一擔心的，是自己的狀況還不夠穩定，「狀況還沒有到最理想，不過最近感覺有比較進步。」他說。