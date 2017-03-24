中職》林哲瑄滿意換約 仍有旅外夢
2017/03/24 16:43
富邦悍將先發中外野手林哲瑄（右）。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將中外野手林哲瑄，2015年季中選秀加盟義大犀牛，並簽下兩年半複數年約，逐年的月薪依序為45萬、45萬、50萬，原本合約在今年底到期，富邦球團選擇與林哲瑄換約，改簽兩年約，明年底到期。本季月薪從50萬調升至55萬，他說，「很滿意，公司很照顧我們，合約多一年也比較安心。」
過去林哲瑄曾赴美發展，僅在2012年短暫上過大聯盟，在他內心深處一直還有旅外夢想，至今不曾改變，他說，以前在美國自己的打擊沒那麼穩定，回來打中職，心態穩定許多，打擊也有進步，「如果有機會的話，還是會想出國打球，現階段就是幫助球隊贏球，這是最重要的。」
今年經典賽林哲瑄攻守俱佳，不但對南韓之戰敲出全壘打，中外野守備也屢上演美技，他認為，打經典賽可以看到許多大聯盟選手的球技和態度，收穫很多，感覺以色列和荷蘭球員很享受比賽，亞洲球隊像台灣和南韓球員就比較緊繃，沒那麼享受比賽。
林哲瑄說，在經典賽和中職學到很多東西，特別是看胡金龍比賽，覺得他不會緊繃，很享受比賽，試著把這樣的心態放在自己身上，會增加表現。
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