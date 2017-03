MLB》金手套老將超帥氣 再秀背後傳球美技（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕本季轉戰亞特蘭大勇士的二壘手菲力普斯(Brandon Phillips),雖然已經35歲,但拿過4座金手套的他守備仍不馬虎。今天在面對老虎的熱身賽中,他再次展現美技守備。

勇士與老虎之戰4局上,對手擊出右外野飛球,由於球打得很淺,可能會形成「三不管地帶」的安打,這時菲力普斯快速往後退、並將球給接殺出局,展現出他守備範圍之廣。

而7局上,老虎無人出局攻占一壘,對方打者擊出二壘強勁滾地球,菲力普斯側身接球後,背後拋球給游擊手,讓隊友快傳一壘形成雙殺守備。

勇士終場以2:1擊敗老虎,菲力普斯3打數沒有安打,目前他熱身賽40個打數擊出11支安打,有1轟、7分點,打擊率為2成75。

菲力普斯。(美聯社)

