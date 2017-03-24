MLB》金手套老將超帥氣 再秀背後傳球美技（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰亞特蘭大勇士的二壘手菲力普斯（Brandon Phillips），雖然已經35歲，但拿過4座金手套的他守備仍不馬虎。今天在面對老虎的熱身賽中，他再次展現美技守備。

勇士與老虎之戰4局上，對手擊出右外野飛球，由於球打得很淺，可能會形成「三不管地帶」的安打，這時菲力普斯快速往後退、並將球給接殺出局，展現出他守備範圍之廣。

而7局上，老虎無人出局攻占一壘，對方打者擊出二壘強勁滾地球，菲力普斯側身接球後，背後拋球給游擊手，讓隊友快傳一壘形成雙殺守備。

勇士終場以2：1擊敗老虎，菲力普斯3打數沒有安打，目前他熱身賽40個打數擊出11支安打，有1轟、7分點，打擊率為2成75。

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菲力普斯。（美聯社）

菲力普斯。（美聯社）