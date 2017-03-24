MLB》曾遭球隊DFA 「50男」朴炳鎬春訓打擊超火燙
2017/03/24 17:23
朴炳鎬。（資料照，美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕季前曾遭球隊指定讓渡的雙城韓籍打者朴炳鎬，他在今年大聯盟春訓的打擊狀態相當好，目前打擊率高達3成59，若仍維持火燙表現，有機會爭取球隊開季名單。
朴炳鎬連續兩年在韓職繳出單季50轟，也讓他在2015年底與雙城簽下4年1200萬美元的合約，不過他上季繳出12轟、24分打點，打擊率僅1成91，球隊在去年7月將他下放至3A，之後他因傷宣布提前報銷。
今年初雙城將朴炳鎬DFA（指定讓渡），但在讓渡時間內，朴炳鎬並沒有被其他球隊撿走，雙城讓他通過程序，下放至3A，不過他仍受邀大聯盟春訓。
朴炳鎬在春訓表現亮眼，截至台灣時間24日為止，他出賽15場，在39個打數中揮出14支安打，有4轟、9分打點，跑回8分，打擊率高達3成59，攻擊指數（OPS）更有1.140，顯然有備而來。
朴炳鎬。（資料照，USA Today Sports）
朴炳鎬。（資料照，USA Today Sports）
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