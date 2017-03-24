中職》不畏打擊聯盟 神盾：很有意思的挑戰

神盾（中）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將新洋投神盾，過去曾效力Lamigo桃猿，今年來到富邦，比較新舊東家不同，神盾說，「兩隊都很強，富邦比較多人講英文，很融入這個環境。」神盾預計擔任26日對Lamigo桃猿之戰的先發投手，正好對決老東家。

33歲的神盾亞洲職棒經驗相當豐富，過去曾有3年大聯盟資歷，2013年加盟韓職SK飛龍，戰績14勝6敗、防禦率2.98，與三星獅裵英洙並列勝投王，隔年轉戰日職讀賣巨人，拿下4勝5敗、防禦率4.67。

2015年季初神盾來到Lamigo桃猿，出賽10場都是先發，戰績4勝1敗、防禦率3.56，表現不俗，季中被老東家SK飛龍買斷合約挖角，該季他在韓職繳出7勝5敗、防禦率4.99的成績；去年神盾依然效力SK飛龍，戰績5勝5敗、防禦率5.37，季中遭解約。

中職這兩年投低打高態勢明顯，去年單季603轟、聯盟防禦率5.95、打擊率0.308皆創史上新高，神盾當然也清楚，他表示，現在還在觀察是不是如其他隊友所說的，中職打擊變得更強，畢竟春訓大家都還在調整，要等開季見真章，不過這是很有意思的挑戰，目標希望這些數字（意指防禦率、挨轟比例）能在他的手中下降。

有趣的是，原本面容「神清氣爽」的神盾，近期留起了鬍子，為什麼？他笑說，「因為老婆很討厭我留鬍子，我也不喜歡，覺得很嘔心，但為了氣氣她，決定留到她來台才刮鬍子。」至於老婆何時來台？神盾表示，大概再一、兩個月吧！

過去神盾（中）曾效力桃猿隊，今年來到富邦悍將。（記者羅志朋攝）

神盾（中）曾效力桃猿隊，今年來到富邦悍將。（記者羅志朋攝）