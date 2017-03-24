NBA》哈登太狂！一數據笑傲聯盟29隊

哈登本季表現大爆發，頻頻寫下紀錄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭本季在一哥哈登（James Harden）的全面進化下，戰績扶搖直上，不但有機會拿下年度MVP，在數據上哈登更是頻頻寫下自己的一頁。

目前穩居聯盟助攻王的哈登，得分榜上也高居聯盟第二，但根據美國媒體《FiveThirtyEight》指出，哈登的得分能力可能更為驚人，他本季光是在三分線上獲得的犯規就多達108次，居聯盟第1，而且還比聯盟中任何一隊的總和還要多。

該網站統計，哈登本季至今在三分線上出手647次，獲得108次犯規，三分罰球率高達16.7％，而聯盟中排第2的湖人，也不過73次，且大多是哈登的隊友L.威廉斯（Lou Williams）在湖人時期所製造的。

按照排名，聯盟中最會製造三分線犯規的依序為火箭、湖人、黃蜂、暴龍與溜馬，而僅次哈登的三分線犯規製造高手就是L.威廉斯，溜馬主控提格（Jeff Teague）、熱火卓吉奇（Goran Dragic）、太陽布雷德索（Eric Bledsoe）則分佔3-5名。