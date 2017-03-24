中職》開季26人名單 統一獅有亮點
2017/03/24 17:55
莊駿凱。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒28年球季將於明天展開，各隊今天象聯盟提報開季26人名單，以統一獅一口氣放入5張新面孔最有亮點。
獅隊後天才要打開季首戰，26人名單帶11位投手，最令人矚目的是林威志、林航，兩人都在去年季中選秀會被獅隊相中，各於第6、7輪被指名，尚無一軍出賽記錄就進入開季名單。
野手方面，2015年季中選秀會第5輪指名蔡奕玄、第10輪指名莊駿凱，都擠入獅隊開季名單，生涯首次開季從一軍先發，莊駿凱甚至有機會在後天排入先發名單。
2013年U18世青賽台灣隊三壘手楊家維於2014年季中選秀會第2輪獲獅隊指名，原本備受期待，不料前年罹患腎臟病，幾乎整整1年在家療養沒有碰球，今年春訓歸建全程參與，生涯首次進入開季名單。
獅隊蔡奕玄。（資料照，記者廖耀東攝）
楊家維。（資料照，記者黃志源攝）
林航。（資料照，記者廖振輝攝）
林威志。（資料照，記者廖振輝攝）
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