中職開幕戰悍將迎戰兄弟 今日賽事預告與轉播

伍鐸。(資料照,記者林正堃攝)

週末愉快!

中職今天正式開打,由富邦悍將主場迎戰中信兄弟,富邦悍將派出黃亦志率先登板,中信兄弟則由伍鐸先發,喜歡中職的球迷們千萬不要錯過。

SBL冠軍賽也在今晚開打,由達欣及裕隆爭奪冠軍,暌違7年再度奪下例行賽第一的達欣,周儀翔及布拉是否能合力拿下首勝?自由體育為您持續追蹤最新消息,Live文讓您比賽細節不漏接。

NBA方面,林書豪將率領籃網拚3連勝;戰績5連勝的勇士將迎戰3連敗的國王隊,將會擦出什麼火花呢;已經五連敗的老鷹將作客公鹿,米爾塞普(Paul Millsap)能率老鷹中止五連敗嗎?最新消息請鎖定自由體育!

NBA

07:00 籃網 vs. 巫師 緯來體育台

08:00 老鷹 vs. 公鹿 FOX體育台

10:30 國王 vs. 勇士 緯來體育、愛爾達體育

大聯盟春訓

08:00 天使 vs. 水手 FOX體育2台

日職熱身賽

13:00 火腿 vs. 養樂多 FOX體育2台

13:00 羅德 vs. 巨人 緯來體育

中職開幕戰

17:05 中信兄弟 vs. 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育、CPBL TV

SBL冠軍賽

19:00 達欣 vs. 裕隆 緯來體育、愛爾達體育