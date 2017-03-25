中職開幕戰悍將迎戰兄弟 今日賽事預告與轉播
2017/03/25 07:19
伍鐸。（資料照，記者林正堃攝）
週末愉快！
中職今天正式開打，由富邦悍將主場迎戰中信兄弟，富邦悍將派出黃亦志率先登板，中信兄弟則由伍鐸先發，喜歡中職的球迷們千萬不要錯過。
SBL冠軍賽也在今晚開打，由達欣及裕隆爭奪冠軍，暌違7年再度奪下例行賽第一的達欣，周儀翔及布拉是否能合力拿下首勝？自由體育為您持續追蹤最新消息，Live文讓您比賽細節不漏接。
NBA方面，林書豪將率領籃網拚3連勝；戰績5連勝的勇士將迎戰3連敗的國王隊，將會擦出什麼火花呢；已經五連敗的老鷹將作客公鹿，米爾塞普（Paul Millsap）能率老鷹中止五連敗嗎？最新消息請鎖定自由體育！
NBA
07:00 籃網 vs. 巫師 緯來體育台
08:00 老鷹 vs. 公鹿 FOX體育台
10:30 國王 vs. 勇士 緯來體育、愛爾達體育
大聯盟春訓
08:00 天使 vs. 水手 FOX體育2台
日職熱身賽
13:00 火腿 vs. 養樂多 FOX體育2台
13:00 羅德 vs. 巨人 緯來體育
中職開幕戰
17:05 中信兄弟 vs. 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育、CPBL TV
SBL冠軍賽
19:00 達欣 vs. 裕隆 緯來體育、愛爾達體育
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