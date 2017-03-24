中職》富邦悍將僅帶1洋投 四隊開季26人名單看這
2017/03/24 18:38
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒28年球季開幕戰明天將火熱開打，四支球隊今天公布26人名單。值得注意的是，富邦悍將10名投手中僅1位洋投神盾，桃猿也是帶了10名投手，統一獅則有11位投手，而中信兄弟帶了12名投手是四隊最多。
富邦悍將26人名單：
投手：增菘瑋、林晨樺、張耿豪、倪福德、蔡明晉、神盾、羅華韋、黃亦志、賴鴻誠、黃勝雄
捕手：方克偉、林琨笙、陽冠威
內野手：林益全、李宗賢、陳凱倫、于孟雄、林瑋恩、石翔宇、林威廷
外野手：林哲瑄、胡金龍、高國輝、高孝儀、吳宗峻、張建銘
富邦悍將投手神盾。（資料照，記者黃志源攝）
黃亦志。（資料照，記者王藝菘攝）
中信兄弟26人名單：
投手：伍鐸、林煜清、陳鴻文、鄭凱文、江忠城、歐耀宗、肯恩、艾迪頓、洪宸宇、彭識穎、鄭錡鴻、林克謙
捕手：鄭達鴻、陳家駒
內野手：蔣智賢、王勝偉、彭政閔、陳江和、林智勝、曾陶鎔、許基宏
外野手：陳子豪、張正偉、張志豪、周思齊、詹子賢
陳鴻文球。（資料照，記者黃志源攝）
伍鐸。（資料照，記者黃志源攝）
統一獅26人名單：
投手：陳韻文、林子崴、布魯斯、狄馬克、邱浩鈞、王鏡銘、林威志、福瑞多、林航、林其緯、江承峰
捕手：郭峻瑋、高志綱
內野手：陳鏞基、楊家維、陳傑憲、鄧志偉、蔡奕玄、買嘉儀、莊駿凱、林志祥
外野手：唐肇廷、羅國龍、鄭鎧文、潘武雄、朱元勤
莊駿凱。（資料照，記者廖耀東攝）
蔡奕玄。（資料照，記者廖耀東攝）
Lamigo桃猿26人名單：
投手：朱俊祥、林英傑、陳禹勳、游宗儒、道恩斯、賽格威、王躍霖、黃偉晟、史博威、林柏佑
捕手：林泓育、黃浩然、劉時豪
內野手：葉竹軒、林承飛、郭永維、楊岱均、陳俊秀、朱育賢、梁家榮
外野手：詹智堯、王柏融、陽耀勳、鍾承祐、余德龍、林政億
王柏融 。（資料照，記者黃志源攝）
林英傑。（資料照，記者黃志源攝）
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