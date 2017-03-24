網球》喜獲麟兒！法國「阿里」升格當爹
2017/03/24 21:06
松加與兒子合照。（取自松加臉書）
〔體育中心／綜合報導〕法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）上週才宣布因為一件「好的事情」退出邁阿密公開賽，暗示著新生兒的到來，今晚就在社群媒體上宣布與交往約三年的女友席薇格（Noura El Shwekh）的兒子出生，並放上自己與寶寶的溫馨合照。
31歲的松加今年開賽就表現不錯，上個月在鹿特丹公開賽、馬賽公開賽連奪兩冠後，本月初的印地安泉公開賽可能因為心繫著女友及兒子，在次輪就出局。錯過了ATP積分1000的邁阿密公開賽，松加下一站為ATP積分1000的紅土賽事：蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Rolex Masters），比賽將在下個月中旬開打。
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