日職》巨人就是狂！新球季一人一台百萬名車代步
2017/03/24 20:13
巨人軍獲得Jaguar贊助。（圖片取自巨人臉書）
〔體育中心／綜合報導〕汽車商「Jaguar」今與讀賣巨人軍合作，車商將提供70輛車給選手和教練。
Jaguar提供的70輛車中，有「XJ」、「XF」、「F-TYPE」、「F-PACE」等車款，這些車款在台灣的售價至少新台幣200萬元以上，有的甚至超過400萬元；Jaguar旗下的「LAND ROVER」也提供「RANGE ROVER」、「RANGE ROVER SPORT」、「RANGE ROVER EVOQUE」等車款，相當大手筆。
巨人監督高橋由伸表示，能讓他在開車通勤的時間中有著舒適的環境。巨人投手山口鐵也表示，希望能像Jaguar一樣強而有力，在漫長的球季中比賽。
巨人軍獲得Jaguar贊助。（圖片取自巨人臉書）
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