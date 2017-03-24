經典賽》回顧WBC精彩時刻 美媒精選五大好球（影音）

巴耶茲超狂觸殺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽劃下句點，美國媒體《cbs sports》選出經典賽的五大好球，其中美國隊野手瓊斯（Adam Jones）的六星級美技接殺，獲得第一名。

第五名：包爺雷射肩

多明尼加預賽對上哥倫比亞，這場比賽多明尼加打起來格外艱辛，9局下半哥倫比亞一出局攻占一、三壘，哥國打者羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）擊出左外野飛球接殺，三壘跑者起跑，多明尼加包提斯塔（Jose Bautista）快傳本壘，加上捕手卡斯提歐（Welington Castillo）精彩守備，讓跑者出局。最後多明尼加贏得比賽。

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第四名：義大利9局下大逆轉

經典賽D組開幕戰，墨西哥對上義大利，雙方廝殺到9局下半，落後4分的義大利火力甦醒，無懼上季奪36次救援成功的藍鳥終結者歐蘇納（Roberto Osuna）等投手，單局揮出5支安打灌進5分，終場以10：9大逆轉擊敗墨西哥。

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第三名：巴耶茲超狂觸殺動作

波多黎各複賽對上多明尼加，8局上多明尼加重砲克魯茲（Nelson Cruz）盜壘，被波國捕手莫里納（Yadier Molina）快傳二壘阻殺，當時二壘手巴耶茲（Javier Baez）在觸殺盜壘者之前，就忙著跟捕手莫里納（Yadier Molina）慶祝，也引起許多網友們討論。

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第二名：克魯茲擊潰「米勒時間」

多明尼加預賽面對美國之戰，克魯茲（Nelson Cruz）從美國強投米勒（Andrew Miller）擊出逆轉三分砲，多明尼加全隊欣喜若狂衝到本壘前迎接克魯茲，場邊球迷也激動揮舞國旗。這場比賽最後多明尼加以7：5贏球。

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第一名：瓊斯六星級美技

美國複賽對上多明尼加，美國隊中外野手瓊斯（Adam Jones）在7局下飛身接殺馬查多（Manny Machado）越過全壘打牆的球，硬生生第沒收了一發全壘打，讓全場美國球迷情緒完全沸騰。

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