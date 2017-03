經典賽》回顧WBC精彩時刻 美媒精選五大好球（影音）

巴耶茲超狂觸殺。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽劃下句點,美國媒體《cbs sports》選出經典賽的五大好球,其中美國隊野手瓊斯(Adam Jones)的六星級美技接殺,獲得第一名。

第五名:包爺雷射肩

多明尼加預賽對上哥倫比亞,這場比賽多明尼加打起來格外艱辛,9局下半哥倫比亞一出局攻占一、三壘,哥國打者羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)擊出左外野飛球接殺,三壘跑者起跑,多明尼加包提斯塔(Jose Bautista)快傳本壘,加上捕手卡斯提歐(Welington Castillo)精彩守備,讓跑者出局。最後多明尼加贏得比賽。

第四名:義大利9局下大逆轉

經典賽D組開幕戰,墨西哥對上義大利,雙方廝殺到9局下半,落後4分的義大利火力甦醒,無懼上季奪36次救援成功的藍鳥終結者歐蘇納(Roberto Osuna)等投手,單局揮出5支安打灌進5分,終場以10:9大逆轉擊敗墨西哥。

第三名:巴耶茲超狂觸殺動作

波多黎各複賽對上多明尼加,8局上多明尼加重砲克魯茲(Nelson Cruz)盜壘,被波國捕手莫里納(Yadier Molina)快傳二壘阻殺,當時二壘手巴耶茲(Javier Baez)在觸殺盜壘者之前,就忙著跟捕手莫里納(Yadier Molina)慶祝,也引起許多網友們討論。

第二名:克魯茲擊潰「米勒時間」

多明尼加預賽面對美國之戰,克魯茲(Nelson Cruz)從美國強投米勒(Andrew Miller)擊出逆轉三分砲,多明尼加全隊欣喜若狂衝到本壘前迎接克魯茲,場邊球迷也激動揮舞國旗。這場比賽最後多明尼加以7:5贏球。

第一名:瓊斯六星級美技

美國複賽對上多明尼加,美國隊中外野手瓊斯(Adam Jones)在7局下飛身接殺馬查多(Manny Machado)越過全壘打牆的球,硬生生第沒收了一發全壘打,讓全場美國球迷情緒完全沸騰。

