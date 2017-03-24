中職》球員一二軍升降7天改為10天 各隊面臨考驗

富邦悍將總教練葉君璋。（記者徐正揚攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年中職針對比賽制度和規則做了一些改變，其中球員一、二軍升降天數，從去年下二軍至少需待滿7天才能上一軍，今年改為10天，各隊將面臨考驗，富邦悍將總教練葉君璋說，「過去對於球員多的球隊是優勢，但現在就不一定了。」

葉總認為，球員一、二軍升降天數從7天改成10天，並不會造成困擾，而是習慣性的問題，作戰會有點不一樣，他舉例，「投手下二軍至少要待滿10天，需要用到時還不能上來，牛棚投手人數就必須要增加，某些層面來說，很難保護到投手。」

葉總表示，牛棚人數增加，相對地，野手人數就要減少，必須「省著用」，這一部分還需適應，開季才能看出有什麼影響。

富邦悍將總教練葉君璋。（記者徐正揚攝）