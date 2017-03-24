日職》經典賽後遺症？ 阪神球團擔心自家火球王牌

藤浪晉太郎。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽正式劃下句點，各隊球員也將陸續回到母隊準備新球季，但對於日職阪神虎球星藤浪晉太郎來說就有點頭痛，他雖然入選日本武士隊，但近1個月投球局數僅10局，可能會影響藤浪的調整。

藤浪晉太郎自從2月22日以後就離開球隊向日本隊報到，在日本隊熱身賽中，曾對軟銀、中職聯隊各投1局，對歐力士投2局。

但經典賽開打後，藤浪晉太郎僅對中國隊登板投球，2局無失分送出4次三振，但自此之後沒有再登板，上次出賽是在3月19日對芝加哥小熊的熱身賽，他當時主投4局被敲4安打，投出4次四死球，失掉3分，另有5次三振。

由於藤浪晉太郎剛隨日本隊從美國回來，還要調整時差，阪神教練團可能還不一定會讓他立即投入熱身賽。藤浪晉太郎上季繳出7勝11敗，防禦率3.25，今年將是他在日職的第四個球季。

阪神開幕戰投手將是洋投梅森傑（Randy Messenger），31日在客場面對廣島鯉魚。

藤浪晉太郎。（美聯社）