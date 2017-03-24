冰球》中國賽前放話打爆台灣 贏球又打人超沒品
2017/03/24 23:22
中國隊贏球又打人。（冰球協會提供）
〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年U18冰球錦標賽第三級賽事，今晚間八點於小巨蛋開戰，A組皆取下二連勝的台灣和中國，在爭取升級至2級的關鍵戰役上演全武行，比賽結束後，中國隊情緒失控，中國13號王梓喬動手打我國鍾佳諺，全隊衝到場中鬥毆，台灣多名選手被撂倒，地主球迷情緒失控，從觀眾席丟物品洩憤，甚至連板凳都飛入場中，最終中國全隊在保全保護下離場，將面臨國際冰球總會的懲處。
賽前因為球場掛有「教育部體育署」的看板引發中國隊不滿，認為一個中國只有一個教育部，但主辦單位認為不違反國際比賽規定，因此不予理會，埋下衝突的因子，中國隊賽前放話，要打爆台灣隊，兩隊整場發生多次衝突，第二節謝沐昕被中國隊惡意犯規，遭抬出場外。
A組實力最強的中國隊於第一節連下三城，第三節11分05秒，中國利用台灣犯規遭判罰，利用5打3的契機，在下一城，終場以4：0獲勝，但中國全場小動作不斷，成為爆發衝突的導火線。
全力籌辦國際賽的全國冰球協會秘術長孫經武賽後無奈的表示，中國隊可能於客場受到刺激，所以情緒特別不穩，但台灣球迷素養很高，全場遵照奧會模式，並沒有拿國旗，最後讓比賽失焦很遺憾。詳細過程影片請點此。
奧會模式不能舉國旗。（記者廖聿偉攝）
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