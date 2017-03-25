NBA Live》林書豪10分2助攻 籃網上半場慘輸巫師
2017/03/25 08:06
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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籃網
|22
|20
|42
|
巫師
|31
|32
|63
|
|
投籃
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三分
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罰球
|
籃板
|
助攻
|
失誤
|
得分
|
林書豪
|
4-10
|1-5
|1-2
|1
|2
|1
|10
第二節
巫師次節一度將差距拉開至28分，籃網進攻大當機，被對方打出14：4的小高潮，籃網三分球前8投0中，林書豪該節砍進團隊首顆三分彈，但仍難敵巫師板凳點點開花，巫師上半場以63：42領先籃網。
第一節
林書豪首節開局積極進攻，與巫師主控沃爾互別苗頭，連得5分，率隊打出一波13：4的攻勢，不過波特、沃爾合力止血，畢爾補上一記三分彈，將差距追到1分差，雖後巫師靠著罰球超前，沃爾該節灌進12分5助攻，巫師第一節以31：22領先籃網。
林書豪首節上場7分鐘得到5分、2助攻、1籃板。
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