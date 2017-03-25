NBA Live》林書豪10分2助攻 籃網上半場慘輸巫師

2017/03/25 08:06

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

籃網

 22 20 42

巫師

 31 32 63

 

投籃

三分

罰球

籃板

助攻

失誤

得分

林書豪

4-10

 1-5 1-2 1 2 1 10

第二節

巫師次節一度將差距拉開至28分，籃網進攻大當機，被對方打出14：4的小高潮，籃網三分球前8投0中，林書豪該節砍進團隊首顆三分彈，但仍難敵巫師板凳點點開花，巫師上半場以63：42領先籃網。

第一節

林書豪首節開局積極進攻，與巫師主控沃爾互別苗頭，連得5分，率隊打出一波13：4的攻勢，不過波特、沃爾合力止血，畢爾補上一記三分彈，將差距追到1分差，雖後巫師靠著罰球超前，沃爾該節灌進12分5助攻，巫師第一節以31：22領先籃網。

林書豪首節上場7分鐘得到5分、2助攻、1籃板。

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