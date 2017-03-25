NBA》能快跑和運球 杜蘭特復元神速（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在二月底時不慎遭隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）壓傷膝蓋，已缺席數周。在經過近一個月的休養，杜蘭特復元神速，最近已經可以開始跑步和練習運球。

杜蘭特缺賽11場比賽，缺席期間勇士的戰績為7勝4敗，甚至一度吞下三連敗，狀況不甚理想。但杜蘭特積極復健，先前就在賽前時參加跳投練習，如今又能跑步及運球，復出時間指日可待。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）昨天表示，杜蘭特的評估報告要到下周才會出爐，但在周四時就有報導指出，勇士認為杜蘭特非常有機會能在例行賽結束前回歸。而杜蘭特預計會隨隊參加下周的客場之旅，但確切回歸時間未定。

杜蘭特（中）復原狀況良好。（資料照，美聯社）