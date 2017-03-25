NBA》首度對上前東家國王 巴恩斯：我要殺了他們

巴恩斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰國王，本季被國王裁掉的36歲老將巴恩斯（Matt Barnes）將首度對上前東家，他對於自己被裁掉仍耿耿於懷，賽前嗆聲：「他們現在是敵人，我要殺了他們。」

國王本季將當家中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和卡斯比（Omri Casspi）交易至鵜鶘，迎來艾文斯（Tyreke Evans）、新秀希爾德（Buddy Hield）、後衛蓋洛威（Langston Galloway）與兩枚選秀權，為了騰出薪資空間，決定裁掉老將巴恩斯（Matt Barnes）。

巴恩斯最後選擇加盟勇士，而今天將首度遭遇前東家，他受訪時表示，當時被裁掉令他相當難過，高興地回到主場，卻突然接到噩耗，一夜之間他就不是這球隊的一份子，「我想要殺了他們！」

巴恩斯季前原本與國王簽下一紙2年1250萬美元（約新台幣3.8億元）的合約，他在國王時期場均能繳出7.6分、2.8次助攻、5.5籃板。