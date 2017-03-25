NBA》葛瑞芬下季落腳何處？美媒爆湖人機會大

葛瑞芬（右）為快艇明星球員。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在本賽季結束後，快艇有多名大咖球星都將成為自由球員，包括當家控衛保羅（Chris Paul）以及明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）等，而根據美國媒體的報導，葛瑞芬下一季很有可能會轉戰湖人或是塞爾提克。

葛瑞芬本季的年薪超過2000萬美元（約新台幣6億），他還擁有下季的球員選項，可以選擇跳出合約。而快艇部分將會提供葛瑞芬五年的大約，以及比其他隊都還要高的薪資來留住這位明星球員。

不過根據《Bleacher Report》專欄作家Kevin Ding的報導，葛瑞芬雖然有可能為了頂薪而留在快艇，但目前看來，葛瑞芬也很有機會轉戰湖人或塞爾提克，這兩隊都對他非常有興趣，而據傳葛瑞芬希望能待在洛杉磯，因此洛杉磯的球隊可能會是他的首選。

葛瑞芬先前因膝蓋手術而缺席近一個月，但他本季數據依舊亮眼，場均可得21.3分、8.3籃板及5助攻，出手命中率則有48.2%，而快艇目前戰績為43勝30敗，在西部排名第5，與第4種子爵士還差1.5場勝差。