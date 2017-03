NBA》歐尼爾揭幕儀式 Kobe、禪師齊祝賀

歐尼爾開心與自己的雕像合影。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今舉辦名人堂球星歐尼爾(Shaquille O'neal)的雕像揭幕儀式,包括前隊友Kobe、湖人傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)以及當時的教練「禪師」傑克森(Phil Jackson)等都到場祝賀。

湖人主場史戴波中心(Staples Center)外已設立三座球員銅像,分別是魔術強森(Magic Johnson)、魏斯特(Jerry West)及賈霸,而歐尼爾是第四位被設立銅像的湖人球員。魔術強森因忙於湖人事務不便到場,但有錄製影片祝賀歐尼爾。而魏斯特則是感性致詞,表示像愛自己兒子般的愛歐尼爾。

前隊友Kobe更是對歐尼爾讚譽有加,狂讚歐尼爾是他看過最有統治力的球員,也感謝歐尼爾對湖人所做的一切,並稱自己從歐尼爾身上學到很多做為球員的道理。

歐尼爾效力湖人8年,在湖人期間共出賽514場比賽,場均可得27分、11.8籃板及2.5個火鍋,更是助湖人在2000年後奪下三連霸的一大功臣。

歐尼爾家人、禪師、湖人總裁珍妮巴斯、賈霸、Kobe、魏斯特(由左至右)等人到場參加雕像揭幕儀式。(今日美國)

It's official!@SHAQ's statue is unveiled at Staples Center. #TheBigStatue pic.twitter.com/DGdoOkS76G