NBA》歐尼爾揭幕儀式 Kobe、禪師齊祝賀
2017/03/25 09:36
歐尼爾開心與自己的雕像合影。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今舉辦名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'neal）的雕像揭幕儀式，包括前隊友Kobe、湖人傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及當時的教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）等都到場祝賀。
湖人主場史戴波中心（Staples Center）外已設立三座球員銅像，分別是魔術強森（Magic Johnson）、魏斯特（Jerry West）及賈霸，而歐尼爾是第四位被設立銅像的湖人球員。魔術強森因忙於湖人事務不便到場，但有錄製影片祝賀歐尼爾。而魏斯特則是感性致詞，表示像愛自己兒子般的愛歐尼爾。
前隊友Kobe更是對歐尼爾讚譽有加，狂讚歐尼爾是他看過最有統治力的球員，也感謝歐尼爾對湖人所做的一切，並稱自己從歐尼爾身上學到很多做為球員的道理。
歐尼爾效力湖人8年，在湖人期間共出賽514場比賽，場均可得27分、11.8籃板及2.5個火鍋，更是助湖人在2000年後奪下三連霸的一大功臣。
歐尼爾家人、禪師、湖人總裁珍妮巴斯、賈霸、Kobe、魏斯特（由左至右）等人到場參加雕像揭幕儀式。（今日美國）
It's official!@SHAQ's statue is unveiled at Staples Center. #TheBigStatue pic.twitter.com/DGdoOkS76G— NBA TV （@NBATV） 2017年3月25日
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