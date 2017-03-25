NBA》林書豪砍14分 籃網仍輸巫師中止連勝
2017/03/25 09:19
林書豪和沃爾。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕剛拿下本季首度二連勝的籃網，今作客華盛頓特區力挑巫師，可惜最終還是以108：129輸球，不過當家球星林書豪仍繳出14分、3助攻、1籃板、1阻攻。
籃網開賽就表現強勢，林書豪打不到1分鐘就先用跳投替球隊得分開張，之後在他連拿5分帶領下，籃網一度打出13：4攻勢，但巫師也非省油燈，主控沃爾（John Wall）罰進2分以20：19超前後，首節反以31：22佔得上風。
次節籃網沒能打出反攻，上半場結束時已經42：63大幅落後，第三節雖然追到剩15分差，末節不但未能將差距縮小至個位數，更一度陷入輸29分的劣勢，只能看著比數望洋興嘆。
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