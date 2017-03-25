NBA》詹皇霸氣繳「準大三元」騎士捕黃蜂止敗

詹姆斯今繳出繳出32分、11助攻、9籃板的「準大三元」。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕前役遭金塊砸腳的騎士，今客場對陣黃蜂不再漏氣，終場112：105收下勝利，目前47勝24敗稍微坐穩東部龍頭，不過賽前僅落後1場勝差的塞爾提克仍虎視眈眈。

騎士在3月分場均得失掉109.9分，而且只能讓對手發生9.5次失誤，防守效率值在聯盟排名倒數第二，也讓各界質疑這支衛冕軍能否在本季維持榮耀。

騎士今依舊打得差強人意，首節與對手打得糾纏，次節結束後，雖以59：53逐漸拉開差距，但易籃後還是無法甩開黃蜂，直到末節才以7分差收下勝果。

騎士三巨頭各有發揮，「大帝」詹姆斯繳出32分、11助攻、9籃板的「準大三元」；洛夫15分、12籃板進帳；厄文則是轟出26分，達成連20場比賽得分破20分的里程碑，這也是聯盟目前最佳的紀錄。

厄文達成連20場比賽得分破20分的里程碑。（今日美國）