NBA》布克狂砍70分史上最年輕 太陽惜敗綠衫軍

〔體育中心／綜合報導〕太陽今日作客波士頓，主力球員布克（Devin Booker）出手40次，狂飆70分，但太陽首節僅得16分，上半場落後幅度太大，無力追分，終場以120：130敗給塞爾提克，太陽吞下七連敗。

布克（右）狂飆70分，但太陽仍以120：130敗給塞爾提克。（美聯社）

布克今日攻下生涯新高也是NBA本季新高的70分，包辦太陽一半以上的分數。20歲的布克是NBA史上第11位拿下70分以上的球員，更創下最年輕達成此記錄的球員，是近十年來單場得分最高的球員。布克今拿下70分、8籃板、6助攻以及3抄截。命中4記三分球，罰球部份則是26投24中。

隊友部分，蘭恩（Alex Len）拿下11分、6籃板，巴柏沙（Leandro Barbosa）則挹注11分、5籃板，其餘隊友得分皆未破十。

塞爾提克今投進14顆三分彈，遠勝過太陽的6顆，是致勝關鍵。當家控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）攻下34分、7助攻，哈佛德（Al Horford）貢獻15分、10籃板，克勞德（Jae Crowder）也有13分、10籃板的進帳。塞爾提克目前穩居東部第二。

隊友開心慶祝布克拿下70分。（取自杜德利推特）