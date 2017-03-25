經典賽》不靠MLB球星寫佳績 3細節窺見日本為何強

日本僅1名打聯盟球員就能闖出佳績。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017經典賽日本隊從當初被球迷嘲諷史上最弱，最後卻一路闖進4強賽，並以1：2惜敗本屆冠軍美國，不僅贏得球迷的掌聲，就連世仇韓國的媒體也盛讚日本敗得漂亮，打出有棒球強國魅力的球賽。

不僅是場上奮鬥的球員戰得漂亮，日本全勝晉級4強時，傳奇教頭野村克也就在節目中分享別人不會注意到的5大經典場面，其中有3個主角跟跑壘指導員、總教練、紀錄員有關，讓人看見日本的細膩之處。

首先得從日本複賽對上古巴的比賽說起，6局4：5落後、一二有人時，小林誠司擊出短淺的滾地安打，追平分跑者才剛繞過三壘，左外野手戴斯潘就接到球，一般而言這球出局機率很高，但是跑壘指導員大西崇之早就知道戴斯潘去年是全職指定打擊，而且是個弱肩，果斷叫跑者直接衝回本壘，成功追平比分。

跑者才剛過三壘，左外野手就接到球，一般來說會以出局收場。（取自TBS）

跑壘指導員大西崇之知道左外野手臂力不佳，果斷叫跑者直接衝回本壘，果真追平比分。（取自TBS）

5：5追平後，輪到總教練小久保裕紀展現神調度。8局日本攻占一三壘，小久保竟然換掉打擊率高達5成的小林，改讓打擊率0.250的老將內川聖一代打，結果擊出高飛犧牲打，這個野村克也自認也辦不到、非常有勇氣的調度，為日本搶下超前分。

即便已領先，日本沒有放棄任何擴大比分的機會，該局進行期間，紀錄員志田宗大拿著自己情蒐以久的資料告訴山田哲人，場上的古巴投手赫拉（Miguel Lahera）有8、9成的機率首球會投滑球。果不其然，山田在內川建功後上場打擊時，首球就猜中赫拉的滑球，一棒扛出2分砲，幫助日本以8：5贏下該場比賽。

早在第六局危機古巴就換上赫拉，志田宗大在小林上場打擊前分享相關情蒐資訊，幫助小林首球瞄準滑球攻擊，結果擊出5：5追平分安打。（取自TBS）

志田宗大在8局分享同樣的資訊給山田哲人。（取自TBS）

四強賽輸給美國後，陣中唯一大聯盟球員青木宣親感性地說，這真的是支非常專業的球隊，大家都是日職各隊的中心選手，但是沒有出賽的時候都會自己找事情做，努力貢獻球隊，向心力很強。這也難怪王貞治會說，日本隊可以抬頭挺胸回家。

古巴與日本的全場精華：