NBA》波士頓冠軍隊同學會邀艾倫？戴維斯：當然

08年塞爾提克三巨頭：皮爾斯（左）、賈奈特（中）、艾倫（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成三巨頭率塞爾提克拿下NBA總冠軍，時隔近十年當年的綠衫軍打算開同學會。而當年因為加盟死對頭熱火的艾倫與隊友不歡而散，前冠軍隊友要不要邀請他成為尷尬話題。

當年的綠衫軍成員之一G.戴維斯（Glen Davis）表示贊成邀請艾倫一起聚一聚，他說：「艾倫應該被邀請，當初他是大功臣之一，我也很久沒見到他了。」戴維斯接著說，當年皮爾斯、賈奈特、艾倫三人感情非常好，直到朗度（Rajon Rondo）開始大放異彩，艾倫的機會銳減，而萌生投奔熱火之意。

艾倫的離開在當時被歸咎於朗度，有很大一部分原因指向朗度難搞的個性，但戴維斯並不認為責任在朗度身上：「不能將艾倫離開歸都怪給朗度。」

戴維斯。（資料照，法新社）