冰球賽事爆衝突 體育署長說話了

U18冰球錦標賽第三級賽事昨晚爆發全武行，贏球的中國球員情緒失控，動手毆打我國選手鍾佳諺，全隊衝到場中鬥毆。（圖擷自中華民國冰球協會臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕2017年U18冰球錦標賽第三級賽事昨晚爆發全武行，贏球的中國球員情緒失控，動手毆打我國選手鍾佳諺，全隊衝到場中鬥毆，場邊球迷也從觀眾席丟物品洩憤，新任體育署長林德福強調，暴力衝突行為不符合運動家精神。

U18冰球錦標賽第三級賽事，昨晚8點於小巨蛋開戰，A組皆取下二連勝的台灣和中國，在爭取升級至2級的關鍵戰役上演全武行，場邊球迷也從觀眾席丟物品洩憤，體育署長林德福今早在臉書表示：「縱有萬般理由，暴力衝突是不允許的。因為，這不符合運動家精神。」由於這次比賽是國際冰球總會授權我國冰球協會承辦，未來還有2天賽程，林德福盼各界共同維護及支持球員參賽的權益及安全，嚴守運動家精神。

針對此次衝突，本屆賽會主席及國際冰球紀律委員會裁定，中國13號選手王梓喬、12號選手王京禁賽1場。

新任體育署長林德福針對冰球衝突事件回應。（圖擷自林德福臉書）