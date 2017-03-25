NBA》恩比德手術成功 兩週後可復健
2017/03/25 11:44
恩比德（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）先前因左膝半月板撕裂傷而宣告本賽季報銷。今日他進行膝蓋的小手術，手術相當成功，預計兩週後可開始復健。
負責進行手術的醫生表示，恩比德的外側半月板以及軟骨都沒問題，手術只是移除造成不適的半月板一部分，且預計在兩週後，恩比德將能進行全身負重訓練，但依舊會以保守的方式進行復健。
恩比德的前兩個賽季都因傷未上場，本季是他首度在NBA登場，恩比德也被控制出賽時間，每場比賽時間不超過30分鐘。但無奈恩比德左膝傷勢嚴重，在三月初球團忍痛宣布他賽季報銷。
七六人總教練布朗（Brett Brown）在今日賽前表示，恩比德在經歷這麼多事情後，與第一次受傷時已不同，並認為恩比德需要再多一點好運氣。恩比德本季出賽31場比賽，場均可得20.2分、7.8籃板及2.5個火鍋，他也繳出9次雙十，且有19場比賽拿下至少20分。
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