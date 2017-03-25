Dell比洞錦標賽》16強出爐 D.強森、米寇森順利晉級

球王D.強森。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕WGC系列 Dell比洞錦標賽今天打完預賽，16強出爐，球王D.強森（Dustin Johnson）、左手名將米寇森都順利晉級，有5組打到延長加賽才見分曉。

Dell比洞錦標賽第3天打完16個分組的預賽，第1種子D.強森戰至第15洞就以剩3洞贏5洞，輕取美國的渥克，預賽3戰全勝晉級16強。

這3天D.強森打了46洞，從來沒有落後過，3場對戰都是從第1洞就領先到底，16強戰將首先遭遇44種子的Z.強森（Zach Johnson），他將全力邁向美巡賽3連勝。

排名14種子的米寇森今天手腳更快，打到第13洞就以剩5贏6輕取荷姆斯。打了3天米寇森還沒站上過第16洞的梯台，他加起來只打了42洞，只有1洞落後過，下1場他要對上澳洲的雷許曼。

雷許曼預賽分在第3組，這組因為第3種子戴伊退賽，剩3人戰況正好互咬，今天韋斯伍德以剩1贏2擊敗培瑞茲，3人戰績都是2勝1敗，進行延長加賽決定出線人選。雷許曼在加賽第2洞打下博蒂，搶得這組的16強門票。

第10組哈特、豪威爾三世和卡伯瑞拉貝羅3人，今天也是打到延長賽才決定誰能繼續留在奧斯汀。哈特在延長賽第1洞因為果嶺上他的球意外移動，但哈特沒置回原位就推桿，被罰了兩桿提前出局。豪威爾三世和卡伯瑞拉貝羅戰至加賽第6洞，豪威爾三世抓鳥勝出。

預賽結束之後，前8種子只有D.強森和第8種子諾蘭晉級，16個分組中的高位種子球員只有5人打進16強戰，比洞賽再次證明種子排序僅供參考，Dell比洞錦標賽明天將連著進行16強戰和8強戰。

米寇森。（法新社）