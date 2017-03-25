Dell比洞錦標賽》16強出爐 D.強森、米寇森順利晉級
2017/03/25 11:13
球王D.強森。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕WGC系列 Dell比洞錦標賽今天打完預賽，16強出爐，球王D.強森（Dustin Johnson）、左手名將米寇森都順利晉級，有5組打到延長加賽才見分曉。
Dell比洞錦標賽第3天打完16個分組的預賽，第1種子D.強森戰至第15洞就以剩3洞贏5洞，輕取美國的渥克，預賽3戰全勝晉級16強。
這3天D.強森打了46洞，從來沒有落後過，3場對戰都是從第1洞就領先到底，16強戰將首先遭遇44種子的Z.強森（Zach Johnson），他將全力邁向美巡賽3連勝。
排名14種子的米寇森今天手腳更快，打到第13洞就以剩5贏6輕取荷姆斯。打了3天米寇森還沒站上過第16洞的梯台，他加起來只打了42洞，只有1洞落後過，下1場他要對上澳洲的雷許曼。
雷許曼預賽分在第3組，這組因為第3種子戴伊退賽，剩3人戰況正好互咬，今天韋斯伍德以剩1贏2擊敗培瑞茲，3人戰績都是2勝1敗，進行延長加賽決定出線人選。雷許曼在加賽第2洞打下博蒂，搶得這組的16強門票。
第10組哈特、豪威爾三世和卡伯瑞拉貝羅3人，今天也是打到延長賽才決定誰能繼續留在奧斯汀。哈特在延長賽第1洞因為果嶺上他的球意外移動，但哈特沒置回原位就推桿，被罰了兩桿提前出局。豪威爾三世和卡伯瑞拉貝羅戰至加賽第6洞，豪威爾三世抓鳥勝出。
預賽結束之後，前8種子只有D.強森和第8種子諾蘭晉級，16個分組中的高位種子球員只有5人打進16強戰，比洞賽再次證明種子排序僅供參考，Dell比洞錦標賽明天將連著進行16強戰和8強戰。
米寇森。（法新社）
相關新聞
- LPGA》起亞菁英賽第1回合 龔怡萍並列18
- Dell比洞錦標賽》為陪癌末母 戴伊打6洞就退賽
- 高球》Dell比洞錦標賽首日 球王D.強森過關、麥克羅伊吞敗仗
- Dell比洞錦標賽》今深夜開打 球王D.強森預賽強碰三大高手
- 高爾夫》伍茲出新書 一本喊價破萬
推薦新聞
-
MLB》被投手牽制逮到 他這樣還是安全回壘（影音）2017/03/25 12:17
-
NBA》波士頓冠軍隊同學會邀艾倫？戴維斯：當然2017/03/25 11:53
-
MLB》娶某前生子後 達比修可望首度投開幕戰2017/03/25 11:42
-
Dell比洞錦標賽》16強出爐 D.強森、米寇森順利晉級2017/03/25 11:13
-
MLB》美簽遲遲沒下來 酒駕姜正浩歸隊日期不明2017/03/25 10:22