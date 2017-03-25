2017體操大賽 我國選手唐嘉鴻勇奪單項金牌！

唐嘉鴻贏得2017競技體操世界盃單項系列賽地板項目金牌。（圖片擷取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕好消息！台灣體操選手唐嘉鴻，在2017競技體操世界盃拿下地板項目金牌。

綜合媒體報導，於卡達杜哈舉辦的2017競技體操世界盃單項系列賽（FIG Artistic Individual Apparatus World Cup），唐嘉鴻在資格賽首日參加地板、鞍馬、吊環項目，次日再參加單槓項目。唐嘉鴻先是在地板項目以預賽第2名順利闖入決賽，並以14.366分奪得金牌。

體操教練林育信也在臉書上分享唐嘉鴻比賽影片，以及頒獎時奧運會旗與國旗歌在比賽場上升起的畫面，寫到「競技運動真的能打開國際知名度，感謝體育署對競技體操支持與付出~臺灣選手加油！」