2名中國打人球員禁賽 台冰球協會：判決正常

中國冰球隊員（紅衣）昨在U18世界冰球錦標賽，動手打台灣球員。（冰球協會提供）

〔記者林宗偉／台北報導〕2017 IIHF世界U18冰球錦標賽第三級A組賽事，昨晚中國隊球員王梓喬毆打台灣隊鍾佳諺，引發雙方全武行場面，今國際冰球總會裁定，中國兩名動手的球員王梓喬、王京將禁賽一場。

這場兩岸對決，比賽過程雖然煙硝味十足，兩隊並未發生衝突，最終中國以4：0帶走勝利，但賽後已遭判罰出場的中國王梓喬，竟然衝出隊伍推打我國球員，也引發雙方衝突。

中華民國冰球協會秘書長孫經武表示，在冰球領域，這樣的判決很正常，沒有特別嚴重，也沒有太輕，也由於判定屬球員個人行為，因此中國隊的比賽資格維持，除非是整隊罷賽，才可能被停權。

中國下午一點將與紐西蘭進行比賽，兩名被禁賽的球員將無法出現在現場。